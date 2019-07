A Austrália insistiu nesta quarta-feira na responsabilidade da Rússia na queda do voo MH17 da Malaysia Airlines, no leste da Ucrânia, com 298 pessoas a bordo, entre eles 38 australianos, quando completa-se cinco anos do fato.

"Juntamente com a Holanda, estamos entrando em conversas com a Federação Russa após a nossa posição conjunta do dia 25 de maio de 2018 com relação sobre a responsabilidade do Estado russo por seu papel na queda", disse a ministra das Relações Exteriores, Marise Payne, em comunicado.