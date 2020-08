A Austrália registrou neste domingo o maior número de mortes por Covid-19 em um único dia desde o início da pandemia, com 17 vítimas no estado de Victoria, onde houve um novo surto da doença nas últimas semanas.

Dez das mortes ocorreram em asilos, de acordo com o primeiro-ministro de Victoria, Daniel Andrews, e 394 casos do novo coronavírus foram detectados no estado, elevando o total para 14.659, enquanto em todo o país houve 21.084 infecções, das quais 295 morreram, 210 deles em Victoria.