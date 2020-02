A Polícia Metropolitana de Londres (Met) identificou Sudesh Amman, de 20 anos, que saiu da prisão há uma semana, como o autor do ataque cometido com uma faca contra três pessoas no domingo passado, no sul de Londres.

Três pessoas ficaram feridas no bairro de Streatham - nenhuma gravemente - depois de terem sido atacadas com uma faca pelo jovem, que foi baleado por agentes na rua, em frente a uma famosa rede de farmácias do Reino Unido.