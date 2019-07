As equipes de resgate recuperaram nas últimas 48 horas cerca de 200 corpos de uma vala comum encontrada na cidade síria de Raqqa, antiga capital de fato do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) no país, informaram nesta quarta-feira diversas fontes.

Entre os corpos descobertos estão os de três mulheres aparentemente apedrejadas pelo grupo terrorista e os de outras cinco pessoas que foram executadas, já que vestiam os uniformes laranjas utilizados neste tipo de execução, afirmou em comunicado o Observatório Sírio de Direitos Humanos.