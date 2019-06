As autoridades húngaras içaram nesta terça-feira o barco turístico "Hableány", que afundou no dia 29 de maio no rio Danúbio em Budapeste, e retiraram quatro corpos dos destroços da embarcação, atualizando o balanço do acidente para 24 mortos, sete sobreviventes e quatro desaparecidos.

As operações estão sendo realizadas junto à ponte Margarita, onde o barco, com 33 sul-coreanos - um grupo de 31 turistas e seus dois guias - e dois húngaros a bordo, naufragou após ser atingido por um cruzeiro.