As autoridades da Austrália confirmaram nesta quinta-feira a morte de mais uma pessoa por causa dos incêndios que estão devastando o sudeste do país, o que aumenta para 17 o número de vítimas nos últimos meses, enquanto milhares de pessoas se preparam para deixar suas casas em áreas ameaçadas.

O mais recente caso de falecimento aconteceu no estado de Vitória, segundo confirmou o governador Daniel Andrews. Já no estado de Nova Gales do Sul, o mais afetado pelo avanço das chamas, há um novo registro de desaparecimento.