As autoridades da Hungria confirmaram, nesta quinta-feira, que ainda estão buscando as 21 pessoas desaparecidas, com pouca esperança de encontrá-las vivas, nas águas do rio Danúbio depois do naufrágio de um barco turístico que matou pelo menos sete sul-coreanos.

A forte correnteza do rio e o mau tempo, com fortes chuvas, dificultam as tarefas de busca e resgate, que entretanto foram estendidas a todo o trecho húngaro do Danúbio.