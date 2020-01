O Airbus 380 da companhia aérea portuguesa Hi Fly, que retirará cidadãos europeus de Wuhan. EFE/LUIS LOURENÇO

Um avião fretado pela União Europeia (UE) para repatriar cidadãos europeus da cidade chinesa de Wuhan, epicentro do coronavírus, decolou nesta quinta-feira do aeroporto da cidade de Beja, em Portugal, com o objetivo de evacuar cerca de 350 pessoas, segundo fontes oficiais.

A aeronave, um Airbus 380 da companhia aérea portuguesa Hi Fly, fará uma primeira escala em Paris, onde buscará uma equipe de médicos e especialistas em saúde antes de seguir viagem para o Vietnã, a última etapa rumo a Wuhan.