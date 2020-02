Vice-líder do Campeonato Espanhol, com três pontos a menos que o Real Madrid, o Barcelona enfrentará neste sábado uma das principais sensações desta edição de 'La Liga', o Getafe, equipe que conta com os atacantes brasileiros Kenedy e Deyverson e que ocupa a terceira posição.

A equipe da província de Madri venceu as últimas quatro partidas e soma 42 pontos, número menor apenas que do Real, com 52, e do Barça, que tem 49. O sonho é obter uma vaga que seria inédita para a Liga dos Campeões, algo que escapou nos últimos jogos na temporada passada.