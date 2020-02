O Barcelona anunciou nesta quinta-feira do atacante dinamarquês Martin Braithwaite, que veio do Leganés, após o acionamento da cláusula de rescisão do jogador, que era avaliada em 18 milhões de euros (R$ 85 milhões).

A operação, que já havia sido anunciada pelo clube que perder uma peça do elenco, foi autorizada pela liga que organiza o Campeonato Espanhol, pela necessidade dos 'Blaugranas' de repor a perda de dois atacantes lesionados, o uruguaio Luis Suárez e o francês Ousmane Dembélé.