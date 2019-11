O Barcelona, que vinha de cinco vitórias seguidas no Campeonato Espanhol, perdeu neste sábado para o Levante por 3 a 1, de virada e fora de casa, resultado que deixa em risco a condição de líder isolado da competição.

No estádio Ciutat de Valencia, os visitantes pularam na frente do placar aos 38 do primeiro tempo, graças a gol do atacante argentino Lionel Messi, em cobrança de pênalti. Três minutos depois, no entanto, os 'Blaugranas' voltaram a ser assombrados pelo fantasma das lesões e perderam o atacante uruguaio Luis Suárez, que deu lugar ao jovem espanhol Carles Pérez.