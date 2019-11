Messi abriu o placar da partida na etapa inicial, mas Barcelona levou uma virada relâmpago no segundo tempo. EFE/Miguel Ángel Polo

Mesmo após perder por 3 a 1 para o Levante fora de casa, o Barcelona manteve a liderança do Campeonato Espanhol neste sábado devido aos empates de Real Madrid, Atlético de Madrid e Sevilla, que perderam a chance de assumir a ponta da tabela.

O Barça, que vinha de cinco vitórias seguidas no torneio, abriu o placar em Valência aos 38 minutos do primeiro tempo, em pênalti cobrado por Lionel Messi. Três minutos depois, no entanto, os 'Blaugranas' voltaram a ser assombrados pelo fantasma das lesões e perderam o atacante uruguaio Luis Suárez, que deu lugar ao jovem espanhol Carles Pérez.