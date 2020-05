A cidade de Barcelona, na Espanha, uma das mais afetadas pela pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, no país, deu mais um passo para a volta à normalidade, com a reabertura de praias para a prática de atividades físicas individuais.

A autorização do governo local permite que as pessoas corram e façam exercícios na areia e pratiquem esportes aquáticos, no entanto, não está permitida a recreação, como permanecer tomando sol e mergulhando eventualmente ou fazer piqueniques, para evitar aglomeração.