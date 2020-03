Ao final das operações da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), os contratos futuros do WTI para entrega em abril caíram US$ 10,15 em relação ao valor de fechamento do pregão da última sexta-feira. EFE/CJ GUNTHER

O preço do barril do Petróleo Intermediário do Texas (WTI) despencou 24,39% nesta segunda-feira, para US$ 31,13, um patamar que não era registrado desde a época da Guerra do Golfo, em 1991.

A forte queda foi provocada não só pelos efeitos do coronavírus na demanda pela matéria-prima em todo o mundo, como também pelo início de uma guerra de preços entre Arábia Saudita e Rússia.