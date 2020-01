O Pentágono confirmou nesta terça-feira que mais de dez mísseis atingiram nas últimas horas duas bases aéreas que abrigam tropas americanas no Iraque, e declarou que está claro que "foram lançados do Irã". EFE/Arquivo

Vários mísseis atingiram nas últimas horas a base aérea de Al Asad, que abriga tropas dos Estados Unidos no Iraque, em uma possível represália do Irã pelo assassinato do general Qasem Soleimani, comandante da divisão de elite da Guarda Revolucionária iraniana.

O ataque foi confirmado à Agência Efe por uma fonte da polícia da província de Al Anbar. De acordo com a fonte, diversos mísseis foram lançados contra a base situada em Al Baghdadi, a oeste da capital provincial, Ramadi, mas ainda não há dados sobre danos materiais ou possíveis vítimas.