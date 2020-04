As instituições de ensino estão sendo obrigadas a instalar equipamentos de desinfecção nos refeitórios e outros ambientes de uso comum. EFE/Arquivo

Belarus reabriu as escolas nesta segunda-feira, após três semanas de férias devido à pandemia de Covid-19, mas as aulas só contaram com a presença de um terço dos alunos, segundo informou o Ministério da Educação.

"Como prevíamos, entre 30% e 40% dos alunos compareceram às aulas. No campo, onde a situação epidemiológica é tranquila, essa porcentagem é maior", informou um porta-voz do ministério à agência oficial "BelTA".