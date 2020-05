A Bélgica reabrirá todas as lojas ainda fechadas a partir da próxima segunda-feira e permitirá que os cidadãos que comecem, já no dia anterior, a receber pelo menos quatro pessoas - sempre as mesmas - em suas casas, anunciou nesta quarta a primeira-ministra Sophie Wilmès.

A decisão foi tomada hoje por um Conselho de Segurança Nacional, que decidiu manter bares, restaurantes e hotéis ainda fechados.