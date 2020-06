A campanha do pré-candidato à Presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, Joe Biden, lançou nesta quinta-feira uma estratégia publicitária bilíngue multimilionária em seis estados-chave onde o atual chefe de governo, Donald Trump, saiu vencedor em 2016.

A iniciativa, que custará US$ 15 milhões, inclui a Flórida e o Arizona, onde Biden terá anúncios em espanhol na televisão. Com o investimento, o ex-vice-presidente chegará também a Pensilvânia, Wisconsin, Michigan e Carolina do Norte e Arizona com sua mensagem, que será veiculada inclusive no canal "Fox News", visto como conservador.