O pré-candidato democrata e ex-vice-presidente Joe Biden decidiu endurecer o discurso contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com a aproximação das eleições marcadas para 2020, e planeja atacar duramente o goverannte em um ato de campanha que realizará no estado de Iowa nesta terça-feira.

De acordo com um discurso que Biden supostamente fará ainda hoje, e obtido pela emissora "CBS", o pré-candidato chamará Trump de "ameaça existencial" para a decência do país e criticará com veemência a guerra comercial travada com a China, impulsionada pela Casa Branca durante os últimos meses.