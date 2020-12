O democrata Joe Biden, virtual presidente eleito dos Estados Unidos, garantiu neste sábado que o país voltará ao Acordo do Clima de Paris "no primeiro dia" de seu governo, e que convocará uma cúpula mundial sobre o tema em seus "primeiros 100 dias" na Casa Branca.

"Os Estados Unidos voltarão ao Acordo de Paris no primeiro dia de minha presidência e começarei imediatamente a trabalhar com meus colegas em todo o mundo para fazer tudo o que puder, incluindo convocar os líderes das maiores economias para uma cúpula do clima em meus primeiros 100 dias no cargo", disse Biden, em um comunicado.