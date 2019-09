O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, assumiu a responsabilidade do assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi, assassinado no dia 2 de outubro do ano passado no consulado do seu país em Istambul (Turquia), já que ocorreu sob seu "mandato", embora sem seu conhecimento.

Em uma prévia de um documentário do programa "Frontline" da rede de televisão pública dos Estados Unidos (PBS), o príncipe herdeiro é citado pela emissora dizendo: "Ocorreu durante o meu mandato".