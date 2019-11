A Bolívia tem neste domingo mais um dia de protestos contra o resultado das eleições presidenciais, que deu novo mandato a Evo Morales, com atos em diversas cidades do país e a manutenção de um ultimato para que o chefe de governo renuncie ao cargo.

Manifestações foram registradas nas principais cidades bolivianas, La Paz, Santa Cruz de la Sierra e Cochabamba, com as pessoas nas ruas cobrando que o voto delas seja respeitado, assim como a democracia. É o 14º dia consecutivo de protestos no país.