As subidas em Tóquio estão ligadas ao avanço em Wall Street, onde o Dow Jones terminou com uma subida de 11,37%. EFE/JIJI PRESS

O índice Nikkei, da Bolsa de Valores de Tóquio, abriu nesta quarta-feira (data local) em forte alta de 4,87%, aos 18.973,40 pontos, influenciado pelos números favoráveis de Wall Street em seu pregão desta terça.

Já o Topix, segundo principal indicador, subia 4,36% no mesmo momento, para 1.391,17 pontos.

As subidas em Tóquio estão ligadas ao avanço em Wall Street, onde o Dow Jones terminou com uma subida de 11,37%, em seu melhor pregão desde 1933, diante das expectativas de que o Congresso dos Estados Unidos fechará em breve um pacote de estímulo econômico multimilionário para lidar com o impacto da pandemia do novo coronavírus.