O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira que a Bolívia deu "bons sinais" para entrar no Mercosul e destacou que espera que o partido do presidente Evo Morales não participe do próximo encontro do Foro de São Paulo, organização que reúne partidos políticos e grupos de esquerda da América Latina.

"A Bolívia quer entrar no Mercosul. Logicamente poderá entrar e conversaremos sobre isso, mas fará isso em uma situação diferente à da Venezuela no passado, que era por ideologia", declarou Bolsonaro em um encontro com correspondentes estrangeiros realizado no Palácio do Planalto em Brasília.