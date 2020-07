O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. EFE/Arquivo

O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta terça-feira, em Brasília, que o teste de diagnóstico para o novo coronavírus ao qual se submeteu teve resultado positivo, um dia após revelar que apresentava febre e dores no corpo.

A confirmação do contágio, especulado desde ontem, foi feita por Bolsonaro em entrevista presencial a jornalistas no lado de fora do Palácio da Alvorada. Usando máscara, ele garantiu estar "perfeitamente bem" de saúde, apesar dos sintomas.