O presidente Jair Bolsonaro declarou nesta sexta-feira que espera que seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, ajude a "resolver a questão da Venezuela" e reconheceu seu "profundo respeito" ao governante russo.

"Tenho um profundo respeito por Putin. Tive agora um rápido encontro com ele em Osaka (durante a Cúpula do G20 no Japão) e me deixou muito boa impressão. Acredito que foi recíproco. O Brasil está de braços abertos para acordos econômicos. Não nos guiamos pela ideologia, como no passado", disse Bolsonaro, em um encontro com correspondentes estrangeiros realizado no Palácio do Planalto em Brasília.