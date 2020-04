O presidente Jair Bolsonaro rebateu nesta sexta-feira a acusação feita pelo ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, de tentou interferir politicamente nos trabalhos da Polícia Federal (PF), e ainda fez críticas ao ex-juiz federal, que anunciou de manhã a renúncia ao comando da pasta.

"Se posso trocar ministro, por que não posso, de acordo com a lei, trocar o diretor da Polícia Federal? Não tenho que pedir autorização para ninguém para trocar diretor ou qualquer outro que esteja na pirâmide hierárquica do Poder Executivo", afirmou Bolsonaro em pronunciamento no qual estava acompanhado pela maioria dos ministros, como o da Economia, Paulo Guedes.