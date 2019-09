Uma bomba explodiu nesta terça-feira em uma área de Cabul, capital do Afeganistão, próximo da embaixada americana e em um prédio do Ministério da Defesa afegão, sem saber se há vítimas, depois que um ataque a bomba ocorreu perto do comício eleitoral do presidente Ashraf Ghani, no norte do país.

"Uma explosão ocorreu perto da praça Masood, no distrito policial 9", perto de um prédio do Ministério da Defesa afegão e a apenas 300 metros da embaixada dos EUA, disse à Agência Efe, o porta-voz da Polícia de Cabul, Firdaws Faramarz.