Pelo menos oito pessoas morreram devido aos incêndios que também afetaram os estados de Nova Gales do Sul, Austrália Meridional, Victoria e Queensland. EFE/Arquivo

As autoridades australianas recomendaram a milhares de turistas e residentes neste domingo a evacuação de uma popular área natural no sudeste do país devido aos incêndios florestais.

O chefe dos bombeiros do estado de Victoria, Chris Hardman, afirmou que as pessoas que estão nos bosques de East Gippsland devem abandonar o lugar imediatamente pelo perigo dos fogos de média e alta temperaturas.