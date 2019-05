O ex-ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Boris Johnson, deverá comparecer à Justiça por ter "mentido" durante a campanha do Brexit, quando afirmou que o país pagava à União Europeia (UE) 350 milhões de libras esterlinas (US$ 440 milhões) semanais, segundo determinou nesta quarta-feira uma juíza.

Johnson, apontado como favorito na corrida para suceder a primeira-ministra britânica, Theresa May, na liderança do Partido Conservador, enfrenta uma denúncia particular apresentada pelo ativista Marcus Ball.