O primeiro-ministro do Reino Unido, o conservador Boris Johnson, chamou nesta sexta-feira de "absurdos e vergonhosos" os atos cometidos contra a estátua de Winston Churchill, em Londres, destacando suas realizações na luta contra a "tirania fascista e racista".

A estátua do antigo chefe do governo britânico, também "Tory", na Praça do Parlamento apareceu nos últimos dias com pichações, depois que milhares de pessoas se manifestaram em todo o país em protesto pelo assassinato de George Floyd, um negro de 46 anos, durante abordagem policial nos Estados Unidos.