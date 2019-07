Boris Johnson foi eleito líder do Partido Conservador britânico e, em consequência, primeiro-ministro do Reino Unido, segundo o resultado da eleição interna da legenda divulgado nesta terça-feira.

Johnson, que partia como favorito para suceder Theresa May, concorria contra o atual ministro das Relações Exteriores, Jeremy Hunt, em um processo eleitoral que tinha começado no último mês de junho após o anúncio da renúncia da premier devido à crise do Brexit.