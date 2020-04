O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, recebeu alta do hospital após ter sido internado com Covid-19 no St. Thomas Hospital, em Londres, mas continuará a se recuperar e "não voltará imediatamente ao trabalho", disse o porta-voz do governante no domingo.

A fonte afirmou que o líder conservador, que foi diagnosticado no dia 27 de março, internado em 5 de abril e passou três noites na UTI, vai continuar a recuperação na residência oficial de Chequers, a oeste de Londres.

"Seguindo as recomendações da equipe médica, o primeiro-ministro não voltará imediatamente ao trabalho. Os seus pensamentos estão com as pessoas afetadas por esta doença", disse o porta-voz em comunicado, ressaltando que Johnson, de 55 anos, está agradece aos profissionais de saúde pelo "magnífico tratamento" que recebeu.

Em mensagem no Twitter, a noiva de Johnson, Carrie Symonds, de 32 anos, que está grávida do seu primeiro filho, agradece também ao Serviço Nacional de Saúde (NHS, na sigla em inglês) e às pessoas que expressaram apoio.

"Sinto-me incrivelmente sortuda hoje. Houve momentos muito sombrios na semana passada. O meu coração está com todos os que se encontram em situação semelhante, muito preocupados com os seus entes queridos", afirmou Symonds, que também ficou isolada com sintomas, embora não tenha sido submetida a nenhum exame.

Na ausência de Johnson, o secretário das Relações Exteriores e primeiro secretário de Estado, Dominic Raab, tem atuado como chefe de governo, por enquanto simplesmente implementando "as instruções deixadas" pelo premiê.

Enquanto se aguarda o retorno de Johnson, aumentam no Reino Unido as reclamações dos profissionais de saúde, incluindo o setor de assistência social, sobre a falta de equipamentos de proteção adequados para cuidar dos doentes.

Nesta controvérsia, o Royal College of Nursing emitiu novas orientações aos seus membros declarando que, na ausência de equipamento de proteção individual, podem "em último caso" recusar o tratamento dos pacientes, relatou a agência britânica "PA".