A Mercedes, depois de uma série de problemas, encerrou nesta sexta-feira a pré-temporada da Fórmula 1, realizada no circuito de Montmeló, em Barcelona, na Espanha, na liderança, com o finlandês Valtteri Bottas, que também foi o mais rápido dos seis dias de atividade.

Hoje, o dono do carro 77 cravou o tempo de 1min16s196, em volta que utilizou o pneu mais macio entre os cinco tipos fornecidos pela Pirelli. No geral, o atual vice-campeão mundial foi o mais veloz com 1min15s732, marcado no dia de abertura dos trabalhos da categoria em 2020.