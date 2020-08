O piloto finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, superou seu companheiro de equipe, o britânico Lewis Hamilton, e conquistou neste sábado a pole position para o Grande Prêmio do 70º Aniversário da Fórmula 1, que será realizado amanhã, no circuito de Silverstone, na Inglaterra.

O vice-líder na classificação do Mundial alcançou o primeiro lugar para a largada de amanhã na última tentativa com pneus médios, marcando o tempo de 1min25s154, 63 milésimos mais rápido do que Hamilton. Foi a 13ª pole do finlandês na carreira e a segunda na temporada, após a obtida na Áustria.