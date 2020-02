O acordo com o Brasil reconhece o livre-comércio de produtos automotivos entre os dois países e o acesso preferencial ao mercado brasileiro para produtos fabricados no Paraguai sob o regime da Maquila. EFE/Arquivo

Brasil e Paraguai assinaram nesta terça-feira, em Assunção, um acordo automotivo que oferece garantia legal ao setor e põe fim às diferenças que ambos os países arrastam desde julho de 2019, quando a Receita Federal brasileira quis impor uma tarifa de 16% sobre as exportações de autopeças paraguaias para o Brasil.

Durante anos, o Paraguai aproveitou a ausência de legislação sobre o assunto, já que nem o setor automotivo nem o do açúcar estão liberalizados sob as regras do Mercosul, embora o resto dos países do bloco já tivessem acordos bilaterais.