Soldados da Força Aérea Brasileira embarcam com destino a Wuhan, nesta quarta-feira. EFE/Joédson Alves

Dois aviões da Presidência partiram nesta quarta-feira para a cidade chinesa de Wuhan, epicentro da epidemia do novo coronavírus, com a missão de repatriar 34 brasileiros que pediram ajuda para sair da China por causa da emergência sanitária.

As duas aeronaves, com capacidade para 30 passageiros cada, estão programadas para chegar a Wuhan na sexta-feira e retornar ao Brasil no mesmo dia.