O volante brasileiro Fernando Reges, que defende o Sevilla, atravessa uma situação diferente a vivida por muitos jogadores de futebol pelas medidas de isolamento, já que além de não poder desempenhar a profissão, ainda precisa passar por processo de reabilitação de lesão.

"Faço entre uma hora e meia e três horas de recuperação e depois uma hora e meia de treinamento. É difícil sem ter um fisioterapeuta aqui para trabalhar, mas é preciso se adaptar", admitiu o ex-Vila Nova, Goiás, ao site do clube espanhol.

O brasileiro, que também passou por Porto, Manchester City e Galatasaray, vive em Sevilha e como todos os moradores da Espanha, está em confinamento obrigatório, como parte das restrições impostas pelo governo do país para conter a propagação do novo coronavírus.

Fernando sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda no dia 7 de março, durante a vitória sobre o Osasuna por 3 a 2, pelo Campeonato Espanhol, e por isso perdeu o duelo com o Atlético de Madrid, que ficou igual em dois gols, pela mesma competição, último jogo do Sevilla antes dos adiamentos pela crise da Covid-19.

"Sofri uma lesão complicada, mas agora estou melhor. Espero que nos próximos dias possa estar de novo 100%. Sempre estou motivado, porque fazemos uma temporada muito boa. Temos que seguir trabalhando e esperando que o campeonato seja retomado logo, para seguirmos, pelo menos, em terceiro", afirmou.

Após 27 rodadas disputadas e faltando 11 para o fim do Espanhol, o Sevilla tem 47 pontos, nove a menos que o Real Madrid e 11 a menos que o Barcelona. Para Fernando, se houver continuação nos moldes previstos para o restante da competição, existe chance desse quadro mudar, pela indefinição provocada pela paralisação.

"Ninguém é, e ninguém será quando voltarmos. Vamos treinar todos os dias para conseguirmos o que queremos", disse o brasileiro.

O volante, no entanto, garantiu que não pensa num retorno no curto prazo da competição, especialmente, porque acredita na necessidade de dar segurança a todos os envolvidos. Inclusive, o jogador não se opõe a jogos com portões fechados, se preciso.

"Vamos superar isso juntos. Tomara que podemos voltar todos para as ruas e festejar um título. Gostaria de mandar um abraço para toda a torcida", concluiu Fernando.