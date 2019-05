O ex-presidente dos Estados Unidos George W. Bush participou nesta quinta-feira de uma cerimônia em homenagem ao ex-presidente sul-coreano Roh Moo-hyun no 10° aniversário de sua morte, realizada em Gimhae, cidade natal do ex-líder do país.

O ato foi transmitido pela televisão local e, de acordo com a Fundação que administra o legado de Roh, presidente entre 2003 e 2008, aproximadamente 17 mil pessoas compareceram em Gimhae para prestar homenagem a ele.