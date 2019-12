Donald Trump Jr., o filho mais velho do atual presidente dos Estados Unidos. EFE/Arquivo

A Câmara de Comércio das Minorias dos Estados Unidos (CCMUSA) anunciou nesta terça-feira que entregará no próximo dia 13, no sul da Flórida, o prêmio de "Homem de Ano" para Donald Trump Jr..

Doug Mayorga, presidente da CCMUSA, explicou à Agência Efe que o filho do presidente dos EUA, Donald Trump, será homenageado pela liderança empresarial nos negócios do magnata que está na chefia do governo.