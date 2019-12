O presidente do Chile, Sebastian Piñera. EFE/Arquivo

A Câmara dos Deputados do Chile rejeitou nesta quinta-feira um pedido de abertura de processo de impeachment contra Sebastián Piñera que alegava uma suposta responsabilidade política do presidente do país nas violações contra os direitos humanos cometidas por policiais durante a recente onda de protestos de cunho social.

A rejeição foi decidida em uma votação apertada em uma sessão de debate que durou seis horas. O placar foi de 79 votos a favor e 73 contra a chamada "questão prévia", cuja aprovação faria com que o pedido, apresentado em 19 de novembro, não fosse analisado.