A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira o impeachment do presidente do país, Donald Trump, em votação na qual a maioria dos parlamentares decidiu que ele cometeu abuso de poder e obstruiu o Congresso, mas a decisão final sobre a permanência do mandatário no cargo será tomada pelo Senado em julgamento que deve ocorrer em janeiro.

Mais de 216 membros da Câmara votaram a favor das duas acusações, a maioria simples necessária para que o processo que pode tirar Trump do poder continue.