As autoridades do Camboja examinaram as milhares de pessoas que permanecem a bordo - entre eles cinco brasileiros - do navio de cruzeiro Westerdam, atracado desde a última sexta-feira no porto de Sihanoukville, cujo desembarque foi interrompido após uma pessoa dar positivo para o coronavírus Covid-19.

O pessoal do Ministério da Saúde colheu amostras dos 255 passageiros e 747 tripulantes que permanecem a bordo e aguardam o resultado do teste pelo Covid-19 para obter autorização para desembarcar, disse a Holland America Line, proprietária do barco.