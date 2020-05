O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. EFE/Arquivo

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou a proibição da venda, da posse e do uso de armas de assalto no Canadá a partir desta sexta-feira, duas semanas após o massacre que deixou 22 mortos na província de Nova Escócia.

Em entrevista coletiva, Trudeau afirmou que tragédias como a ocorrida em Nova Escócia, a qual considerou "o maior massacre da história" do país, obrigam o governo a agir porque estão se tornando mais frequentes.