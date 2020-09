A candidata derrotada nas recentes eleições presidenciais de Belarus, Svetlana Tsikhanovskaya, exigiu nesta terça-feira que o governo do país liberte a líder do movimento de protestos no país e membro do grupo de transição política, Maria Kolesnikova, que foi detida em Minsk.

"Deve ser colocada em liberdade imediatamente, como todos os membros do Conselho Coordenador e os presos políticos detidos anteriormente", afirmou a concorrente no pleito vencido pelo atual chefe de governo, Alexander Lukashenko, que está exilada na Lituânia, por meio da assessoria de imprensa.