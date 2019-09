O candidato do Partido Colorado para as eleições presidenciais do Uruguai, no dia 27 de outubro, Ernesto Talvi, disse nesta quarta-feira que, se eleito, se esforçará para que o Mercosul recupere a soberania comercial do país.

"Vamos apostar em um Mercosul, área de livre-comércio, ágil, dinâmico, moderno, que nos permita preservar as preferências, mas que ao mesmo tempo permita ao Uruguai negociar tratados, negociar a entrada preferencial dos seus produtos e recuperar a sua soberania comercial", disse Talvi em Montevidéu.