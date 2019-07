O candidato do partido conservador Nova Democracia, Konstandinos Tasulas, foi eleito nesta quinta-feira presidente do Parlamento da Grécia com 283 votos a favor e nenhum contra, batendo um novo recorde na história parlamentar do país.

"Devemos ser úteis e produtivos, não concordando com tudo, mas assegurando que o debate parlamentar aconteça com toda a liberdade", declarou Tasulas após ser eleito.