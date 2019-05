A federação belga de futebol (URBSFA, pela sigla em francês), anunciou nesta terça-feira ter multado o atacante Leandro Trossard, capitão do Genk, devido ofensas homofóbicas proferidas na comemoração do título do campeonato local.

"A federação condena todo o tipo de comportamento homofóbico. Os comentários de Leandro Trossard são diametralmente opostos aos valores que defende a URBSFA, que são a inclusão e a tolerância", apontou comunicado divulgado pela entidade.