A Corte Arbitral do Esporte (CAS) decidiu anular a suspensão de um ano imposta pela Federação Internacional de Natação (Fina) ao nadador brasileiro Gabriel da Silva Santos, em 20 de julho de 2019, que deu positivo no controle do doping fora de competição.

A Fina puniu Gabriel, medalha de prata no revezamento 4x100 no Mundial de natação de 2017, após considerar que ele havia cometido uma violação da regra antidoping, mesmo ponderando que o teste positivo para o anabolizante Clostebol poderia ter acontecido devido a uma contaminação por compartilhar toalhas e produtos de banho com um familiar que consumiu a substância sob prescrição médica.