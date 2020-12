Portugal reportou 4.097 contágios de Covid-19 e viu aumentar para 72.181 o número de casos ativos da doença nesta quarta-feira, após dois dias de queda, segundo informou a Direção-Geral de Saúde.

De acordo com o governo, 332.073 casos já foram registrados no país desde o início da pandemia, entre eles 5.192 mortes, contando com as 70 confirmadas nas últimas 24 horas.